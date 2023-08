Formia, arriva il nuovo dirigente all’Urbanistica del comune

Nuovo Dirigente per il Comune di Formia. Dopo il concorso pubblico il sindaco Gianluca ha conferito la dirigenza del settore 6 “Urbanistica e gestione del territorio” all’architetto Pietro D’Angelo, 58 anni, esperto professionista originario di Napoli con esperienza pregressa in altre Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in Comuni di rilevanti dimensioni. Il nuovo dirigente va a completare l’assetto organizzativo del Comune nei settori tecnici, dopo che nei mesi scorsi ha assunto servizio anche il nuovo dirigente a tempo determinato del Settore Lavori Pubblici, l’architetto Giuseppe Viscogliosi.

“La nomina del Dirigente dell’Urbanistica Arch. D’Angelo, figura di comprovata esperienza amministrativa, assicurerà continuità all’azione ed alla struttura amministrativa del Comune di Formia – afferma soddisfatto il sindaco Gianluca Taddeo – In questa ottica la mia Amministrazione ha voluto indire un concorso pubblico per un dirigente a tempo indeterminato così da assicurare stabilità alla macchina burocratica dell’ente. Sono fiducioso che il nuovo dirigente potrà rappresentare un valore aggiunto per il nostro Comune, per ridisegnare il tessuto urbano e per il rilancio del territorio. Sicuramente poter contare su una figura di esperienza amministrativa faciliterà la ricerca delle migliori soluzioni alle problematiche urbanistiche ed edilizie della Città, anche in un’ottica di semplificazione per i cittadini. All’architetto Pietro D’Angelo vanno a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Una azione coordinata e sistematica quella posta in essere dal sindaco Taddeo nel settore strategico dell’edilizia ed urbanistica, considerato che l’arrivo del nuovo Dirigente è quasi coevo e da poco preceduto anche dalla nomina del nuovo assessore all’Urbanistica, l’avvocato Marcello Anastasio Pugliese, esperto in materia.

Il Comune di Formia, con l’Amministrazione guidata da Gianluca Taddeo, si prepara ora a realizzare progetti ambiziosi e di non comune strategicità; progetti che dovranno restituire a Formia un’immagine degna della sua bellezza naturale ed un volto più moderno che possa rappresentare il volano per il rilancio turistico ed economico del territorio.