Formia, arriva la commedia “L’Affido Conteso”

A Formia domani, sabato 16 settembre alle ore 19, andrà in scena la Commedia, presso la Corte Comunale di Formia, intitolata “L’Affido Conteso” scritta e diretta dal Prof. Antonio Forte, recentemente presentata alla 27esima edizione della Settimana del Teatro Amatoriale di Maranola, dove ha riscosso lusinghieri apprezzamenti dal numeroso pubblico presente.

La vicenda dei nostri giorni vuol riportare i tragici e sconcertanti episodi di cronaca in cui sono coinvolti minori, che vengono sottratti alle famiglie da giudici e personale delle strutture sanitarie compiacenti, senza scrupoli. Questi dovrebbero aiutare, supportare i bambini, allorquando vengono meno le famiglie in crisi, invece a volte sono ingiustamente prelevati, raggirati, manipolati, costretti a vivere lontano dall’affetto dei genitori, per poi essere affidati a famiglie facoltose anche dietro esosi compensi, ravvisandosi gravi reati di concussione e corruzione. Il riferimento a specifici episodi di cronaca è quindi puramente…voluto, ma non si vuol intentare alcun processo giudiziario, ma soltanto far riflettere sulle condizioni a volte precarie di molti minori in una società che invece dovrebbe avere massimo riguardo per l’infanzia.