Formia, auto in un burrone a causa dell’alluvione: il recupero dei VVF

Nella tarda mattinata di oggi a Formia è stata recuperata l’automobile capovolta finita in un canalone a seguito dell’imponente ondata di maltempo che ha coinvolto il Sud pontino nelle settimane scorse.

A coordinare le operazioni di recupero le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaeta che tramite il supporto di un’autogrù del Comando di Latina hanno provveduto a recuperare il mezzo finito in una zona abbastanza impervia in località Santa Maria La Noce. Sul posto anche la Polizia Locale di Formia per le proprie competenze.