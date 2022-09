Formia, auto precipita in un dirupo: donna salvata dai poliziotti

A causa di un malfunzionamento del proprio navigatore satellitare e, per la scarsa visibilità, esce fuori di strada, precipitando in un dirupo.

Una 46enne di Fondi è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, ed in evidente stato confusionale, dovuto allo shock dell’incidente.

La malcapitata non era però in grado di comunicare la propria posizione, perché di altro comune e poco pratica della zona, ma grazie alla profonda conoscenza del territorio, le poche – seppur preziosissime – informazioni fornite dalla donna, sono bastate ai poliziotti del Commissariato locale per riuscire a restringere il campo dove indirizzare le ricerche, più precisamente verso la Strada del Redentore.

Le immediate ricerche, effettuate anche a piedi stante le impervie condizioni stradali, si sono concluse positivamente dopo meno di un’ora dalla chiamata.

Gli agenti sono quindi scesi nel precipizio ed hanno estratto la donna, affidandola alle cure dei sanitari. Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l’area.

La donna era diretta presso un centro commerciale di Formia, quando ha perso il controllo della propria auto.