Formia, auto travolge due pedoni: un ferito con hashish nella scarpa

Nel pomeriggio di ieri, due uomini sono stati investiti da un’auto a Santa Croce, frazione di Formia. Alla guida una residente di Gianola, quarantenne, che per cause ancora in accertamento non è riuscita ad evitare l’impatto.

Uno dei pedoni, entrambi originari di Castelforte, ha riportato conseguenze serie: i medici hanno stabilito per lui una prognosi di circa quaranta giorni. Per la conducente è scattata la denuncia per lesioni stradali gravi, reato introdotto negli ultimi anni proprio per episodi di questo tipo.

Durante i controlli successivi, gli agenti hanno fatto una scoperta inaspettata. All’interno della scarpa di uno dei due pedoni, un 37enne, era nascosta una piccola quantità di hashish, circa 3,7 grammi. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura come previsto dalla normativa in materia di uso personale.

A coordinare le operazioni sul posto la nuova responsabile della Polizia Locale, la dott.ssa Giuseppina Sciarra, che ha seguito sia la parte relativa ai rilievi dell’incidente sia quella legata al ritrovamento della droga.