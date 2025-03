Formia, avviati i lavori di bonifica per la riqualificazione dell’ex Albergo Marina di Castellone

Un importante passo in avanti verso la riqualificazione dell’ex Albergo Marina di Castellone, immobile confiscato alla criminalità organizzata. Dopo anni di degrado e abbandono, il Comune ha avviato i lavori di bonifica del sito, primo intervento per il recupero e la futura riconversione della struttura.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo ha partecipato al bando regionale “Ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata” ottenendo un finanziamento di circa 70mila euro. Le risorse serviranno per la ristrutturazione della recinzione, il risanamento di aggetti e coperture, la sostituzione di infissi esterni e la bonifica della vegetazione.

“Questo progetto – ha dichiarato il sindaco Taddeo – fa parte di un più ampio piano di valorizzazione del patrimonio comunale. Vogliamo restituire alla comunità un luogo un tempo legato ad attività illecite, trasformandolo in una struttura con nuove funzioni. Un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione per la legalità. Inoltre, abbiamo ottenuto un altro finanziamento regionale per un immobile confiscato a Penitro, in via dei Platani”.

L’avvio del cantiere segna un passo concreto per restituire alla comunità uno spazio finalmente riqualificato e destinato a nuove funzioni sociali.