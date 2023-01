Formia, avvocato aggredito in strada a colpi di manganello

Era sceso in strada per portare a fare i bisogni il cane, poco dopo è stato raggiunto da un uomo che, inspiegabilmente, lo ha aggredito a colpi di manganello. La vittima un avvocato civilista di Formia, tra l’altro anche attivo nel mondo della politica locale. Picchiato senza una motivazione, così ha detto agli agenti del Commissariato di via Olivastro Spaventola, che lo hanno ascoltato ritenendo la vicenda molto misteriosa e con ancora molti punti da chiarire.

Secondo la testimonianza fornita dal legale, un’auto lo avrebbe seguito fino a quando uno sconosciuto si è fermato e, una volta sceso dall’abitacolo, lo ha avvicinato chiedendogli se il cane fosse pericoloso, pochi attimi lo ha colpito con un manganello telescopico. Prima di darsi alla fuga, l’aggressore avrebbe ripetuto all’uomo la frase: “Nun te scurdà”.