Formia, “Bandiera Verde” per il 15esimo anno consecutivo

Dal 2009 la città di Formia è “Bandiera Verde”. Per il 15esimo anno consecutivo il vessillo torna a sventolare puntuale nel territorio.

Un premio importante che è stato riconosciuto da un comitato scientifico di 2.903 pediatri italiani e stranieri guidato dal dottor Italo Farnetani, che lo ha assegnato alle migliori spiagge d’Italia per le vacanze al mare con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.

La Bandiera Verde è valutata sulla base di una serie di requisiti come l’acqua bassa in riva al mare, lo spazio tra gli ombrelloni, le attrezzature, i servizi, l’assistenza, pulizia e sicurezza dei bagnanti.

“E’ motivo di soddisfazione aver riconfermato, per il 15esimo anno di fila, la nostra città (tra i 10 comuni della Regione Lazio) tra le ‘Bandiere Verdi’ perché certifica alle nostre spiagge tutta una serie di caratteristiche: dalla tipologia della sabbia e dei fondali sicuri e puliti, alle strutture e ai servizi pensati per garantire comodità a tutte le famiglie con bambini, alla crescita del settore turistico”, commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo.

“Un ottimo risultato che premia il certosino e prezioso lavoro collettivo di tutte le parti interessate – aggiungono il sindaco Taddeo e l’assessore Zangrillo – anche grazie agli interventi messi in campo dall’amministrazione in sinergia con gli operatori balneari, al fine di valorizzare Formia e renderla sempre più attrattiva e vivibile per accogliere i turisti in maniera decorosa”.

Il prossimo 8 luglio a Roccella Jonica (Reggio Calabria), nella sala comunale del Castello Carafa, si terrà il IX Convegno nazionale sulle Bandiere Verdi, con la cerimonia di consegna dei vessilli ai sindaci delle località premiate.