Formia, bando per 290 nuovi loculi al cimitero di Castagneto

Il Comune di Formia avvia la procedura pubblica per l’assegnazione di 290 nuovi loculi cimiteriali che saranno realizzati presso il cimitero comunale di Castagneto. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di ampliamento e potenziamento degli spazi destinati alla sepoltura, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della comunità e migliorare la gestione dei servizi cimiteriali cittadini.

Il piano complessivo prevede la costruzione di 312 loculi frontali e 192 ossari. L’intervento punta a garantire una maggiore disponibilità di spazi e a consentire una programmazione più efficace delle sepolture nel territorio comunale.

La concessione dei loculi avrà una durata di quarant’anni. La realizzazione dell’opera sarà finanziata principalmente attraverso gli introiti derivanti dalle concessioni stesse, con una parte coperta anche da risorse del bilancio comunale.

Potranno presentare domanda i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Formia che non risultino già assegnatari di altre concessioni cimiteriali nel territorio comunale. Per ciascun nucleo familiare sarà possibile presentare fino a due richieste.

Le domande saranno valutate da una commissione appositamente nominata che provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’avviso pubblico. Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 13 del 30 aprile 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Vitruvio 190, oppure tramite posta elettronica certificata.

«Con questo intervento – afferma il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo – l’amministrazione compie un passo importante nella programmazione dei servizi cimiteriali della città. L’obiettivo è dare una risposta concreta alle esigenze della comunità, garantendo nuove disponibilità di loculi nel cimitero di Castagneto e assicurando al tempo stesso una pianificazione attenta e responsabile».

Sulla stessa linea anche l’assessore all’Ambiente, Francesca Di Rocco, che sottolinea come l’avvio del bando rappresenti «un passaggio significativo nel percorso di miglioramento dei servizi cimiteriali». L’intervento, spiega l’assessore, nasce da un’attenta valutazione delle necessità del territorio e dalla volontà di offrire ai cittadini un servizio più efficiente e organizzato, nel rispetto della dignità dei luoghi e delle esigenze delle famiglie.

Il bando completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. L’amministrazione invita i cittadini interessati a consultare la documentazione per conoscere nel dettaglio requisiti, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione.