Formia, celebrazioni per la Giornata Internazionale della Croce Rossa

Oggi, mercoledì 8 maggio, si celebra la Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in memoria del fondatore Henry Dunant, filantropo svizzero e primo premio Nobel per la pace. Il Comitato Cri Sud pontino ha consegnato al sindaco di Formia Gianluca Taddeo la bandiera bianca con croce rossa, simbolo di solidarietà e impegno umanitario. La Croce Rossa Italiana, con iniziative e eventi in tutta Italia, celebra il contributo dei suoi volontari, fondamentali nell’assistenza ai più deboli. Il sindaco Taddeo ha sottolineato il valore della Croce Rossa come risorsa per l’Italia e il sostegno del Comune di Formia alle organizzazioni di volontariato. Le celebrazioni includono l’illuminazione delle Torri di Mola e Castellone di rosso, colore simbolo della Croce Rossa, per sensibilizzare sulla loro opera. La consegna della Carta dei Servizi al sindaco rappresenta un impegno formale della Croce Rossa Italiana verso la comunità.