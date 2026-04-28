Formia colora il Giro, la mostra d’arte in attesa della maglia rosa

Formia si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia con un progetto che intreccia sport, arte e partecipazione: “Formia colora il Giro”, un’iniziativa culturale che trasforma l’energia della corsa in espressione creativa. Dal 2 all’8 maggio, lo spazio espositivo del Punto IAT, al pianoterra del Palazzo Comunale, ospiterà la mostra collettiva “La Corsa Rosa nell’Arte”, un percorso visivo ed emozionale dedicato al mondo del ciclismo, interpretato attraverso lo sguardo e la sensibilità degli artisti del territorio.

Pittura, scultura, ceramica, fotografia e tecniche miste daranno vita a una narrazione plurale che racconta la corsa non solo come evento sportivo, ma come metafora del viaggio, della fatica, della bellezza del paesaggio e della tensione verso il traguardo. La figura del ciclista, la salita, il movimento, la velocità e il simbolo iconico della maglia rosa diventano così elementi di un racconto artistico capace di coinvolgere e sorprendere.

Protagonisti della mostra saranno gli artisti: Palma Aceto, Fert Alvino, Maurizio Aprea, Claudio Carbone, Raffaella Fusciello, Renato Marchese, Marinella Pompeo, Anna Musico, Maurizio Soscia, Normanno Soscia e Lina Toraldo, uniti in un progetto che valorizza il talento locale e rafforza il dialogo tra arte e territorio.

“Formia colora il Giro” nasce con l’obiettivo di arricchire il passaggio del Giro d’Italia con un’esperienza culturale condivisa, capace di coinvolgere cittadini e visitatori, promuovere la creatività contemporanea e consolidare il senso di comunità.

Un invito aperto a vivere la città attraverso nuovi sguardi, dove l’arte accompagna la corsa e ne amplifica le emozioni.