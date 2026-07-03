Formia, colpo da 150mila euro al 10eLotto

La fortuna fa tappa a Formia. Nel concorso del 10eLotto di giovedì 2 luglio, la città del sud pontino ha fatto registrare una vincita da ben 150mila euro, risultata la più alta d’Italia nell’estrazione.
Il colpo è stato centrato in via Santo Janni grazie a un fortunato “8 Oro”, che ha permesso al giocatore di portarsi a casa una somma importante. La vincita rappresenta la fetta più consistente dei 162.500 euro complessivamente finiti nel Lazio nell’ultima estrazione.
L’altra vincita significativa della regione è stata registrata a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dove un “6 Oro” ha fruttato 12.500 euro.
Numeri che confermano il momento fortunato del Lazio e in particolare di Formia, che si prende la scena nazionale con una giocata capace di regalare un premio da sogno. Secondo i dati diffusi da Agipronews, nell’ultimo concorso il 10eLotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, superando i 2 miliardi di euro complessivi erogati dall’inizio del 2026.
Per il fortunato vincitore di Formia, invece, l’estate è iniziata nel migliore dei modi: con 150mila euro in tasca e la vincita più alta della giornata.