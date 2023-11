Formia, commerciante truffato online: una denuncia

Colpisce ancora nel pontino l’ennesima truffa online. Nello specifico, un cittadino nigeriano residente in Calabria, in seguito ad una denuncia, è stato deferito per aver adescato un imprenditore di Formia, fingendosi un fornitore noto alla vittima, facendosi inviare telematicamente una somma pari a €1.600, il saldo di una partita di materiale informatico.

Il tutto attraverso l’invio di una mail fake, adeguatamente trasformata per raggirare l’imprenditore.

La vicenda segue altri episodi analoghi tra loro, al momento ancora senza l’identificazione del responsabile, per i quali

stanno indagando sempre i Carabinieri di Formia.

La truffa in questione è una fenomenologia criminale nota anche come “la truffa alla nigeriana” o la “truffa 419 scam (dall’articolo di legge che l’ha resa illegale)” che risulta essere la truffa a distanza più famosa al

mondo, che si è guadagnata una certa fama online a partire dagli anni Novanta.