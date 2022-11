Formia, Comune: i nuovi incarichi dei dirigenti

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha firmato i decreti di conferimento dei nuovi incarichi di direzione ai Dirigenti del Comune.

I decreti giungono al termine di un lungo iter che ha impegnato per mesi la nuova Amministrazione nella attuazione di uno dei punti cardine del programma di mandato, ossia il riassetto della struttura gestionale del Comune, in un’ottica di migliore efficienza e di potenziamento dei servizi ai cittadini, ma anche di valorizzazione delle risorse e delle professionalità presenti nell’ente.

Molte sono state le azioni messe in campo dal Sindaco e dalla Amministrazione comunale dall’inizio del loro mandato, innanzitutto elaborando e tracciando le coordinate della nuova struttura organizzativa per renderla sia confacente agli obiettivi di mandato, sia più organica nell’articolazione dei servizi all’interno dei Settori.

Il percorso amministrativo ha subìto rallentamenti per l’intervenuta impugnativa degli atti di riorganizzazione da parte di una dipendente; l’Amministrazione, ha ritenuto di attendere fiduciosamente l’esito dell’istanza cautelare sulla quale il Tar Latina si è pronunciato nei giorni scorsi con una ordinanza di rigetto, dunque in senso favorevole per il Comune.

Afferma il sindaco Gianluca Taddeo:

“Nel conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ho ritenuto di dover privilegiare le esigenze di rotazione degli incarichi quale fondamentale misura di prevenzione in materia di anticorruzione, misura mai prima d’ora attuata nel Comune di Formia, benché da anni resa obbligatoria dal legislatore.

A mio avviso, il cambiamento di maggiore impatto è nel conferimento dell’incarico di direzione della Polizia locale ad un diverso Dirigente. L’Avvocato Di Russo, infatti, assumerà le funzioni sinora sempre svolte dalla Dottoressa Picano. Ad ogni modo quasi tutti i servizi, tutti strategici, sono stati interessati da questo percorso di rotazione”.

Rotazione che proseguirà anche nei confronti del personale assegnato da anni negli stessi compiti e servizi.

Sempre il sindaco precisa che:

“la rotazione dei dirigenti non ha voluto assolvere solo alla funzione di prevenzione di illeciti nel perseguimento del buon andamento dell’azione amministrativa, ma nell’intento dell’Amministrazione comunale vuole rappresentare anche un modo per conferire nuovo slancio e vigore alla attività gestionale, accrescendo ulteriormente e valorizzando la professionalità già di alto livello dei nostri dirigenti”.

Il sindaco si dichiara pienamente fiducioso che la nuova articolazione organizzativa del Comune, con la giusta valorizzazione dei dirigenti e del personale assegnato, consentirà di portare avanti progetti ambiziosi e di rilievo per la Città.