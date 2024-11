Formia, con un etto di cocaina in casa: arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Formia hanno arrestato un uomo di 59 anni, domiciliato a San Cosma e Damiano, in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un contesto di intensificazione delle attività di controllo del territorio, mirate a combattere il traffico di droga.

Durante una perquisizione domiciliare e personale, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di 113 grammi di cocaina, quantità che ha suggerito l’intenzione di vendere la sostanza piuttosto che utilizzarla esclusivamente per uso personale. Le modalità di confezionamento e occultamento della droga hanno ulteriormente confermato questa ipotesi.

Oltre alla cocaina, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 1.410 euro in contante, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di attività illecita ben organizzata.