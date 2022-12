Formia, confermato il mercato settimanale all’Immacolata

Giovedì 8 dicembre, durante la festa dell’Immacolata, si svolgerà regolarmente il mercato settimanale. L’amministrazione comunale di Formia ha accettato la richiesta da parte dell’Associazione Nazionale Ambulanti.

Commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Attività Produttive Chiara Avallone — “Le attività commerciali si svolgeranno regolarmente per consentire ad ambulanti e visitatori di poter usufruire del servizio in questa giornata. Si tratta di una buona opportunità e pertanto è stato deciso di mantenere il mercato sia per tutelare le esigenze degli esercenti commerciali, sia per per creare un’ulteriore occasione di attrattività in vista delle festività natalizie”.