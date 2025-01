Formia, controlli a tappeto: multe, sequestri e denunce

Serata di controlli intensi a Formia, dove i carabinieri hanno fermato 61 veicoli e identificato 70 persone durante un’operazione per la sicurezza stradale. Otto multe sono state elevate per violazioni al Codice della Strada, mentre cinque auto sono state sequestrate per gravi irregolarità.

Tra i casi più gravi, tre conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza. Per loro è scattata la denuncia, il ritiro della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dei controlli, è stata anche segnalata una persona per possesso di modiche quantità di stupefacenti. I Carabinieri promettono di mantenere alta l’attenzione nei prossimi giorni per garantire sicurezza e contrastare comportamenti pericolosi.