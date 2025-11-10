Formia, controlli di Polizia nei locali della movida: emerse irregolarità

La Polizia di Stato ha effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli amministrativi in diverse attività commerciali di Formia operanti nel settore della ristorazione e della somministrazione di bevande, con particolare attenzione alle aree centrali della città, maggiormente interessate dal fenomeno della movida serale.

L’operazione, condotta dal personale dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato locale in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SPeSAL di Minturno, aveva come obiettivo la verifica del rispetto delle normative amministrative, sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che della corretta tenuta di licenze e autorizzazioni.

Durante i controlli, eseguiti in due esercizi del centro cittadino, sono emerse alcune irregolarità. In uno dei locali è stata rilevata la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e l’assenza degli alcoltest monouso obbligatori per chi serve bevande alcoliche dopo la mezzanotte. Nel secondo esercizio, oltre alla mancanza degli alcoltest, è risultata assente l’autorizzazione ADM per la somministrazione di bevande alcoliche, per la quale è stato fissato un termine per la regolarizzazione.

Complessivamente sono state elevate tre sanzioni amministrative. Nel corso delle verifiche, il personale del Dipartimento di Prevenzione ha inoltre riscontrato carenze in materia di sicurezza sul lavoro, legate all’inadeguatezza dei locali e alla mancanza della documentazione attestante la formazione dei dipendenti. Anche in questo caso è stato concesso un termine per la presentazione della documentazione necessaria.

L’attività di controllo si inserisce nel più ampio programma di iniziative mirate a garantire il rispetto delle norme nel settore della somministrazione, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori.