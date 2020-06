Formia, controlli serrati della Capitaneria di Porto con “Mare Sicuro”

Controlli serrati nel golfo da parte della Guardia Costiera. La presenza coordinata di pattuglie a terra e motovedette in mare ha consentito, nello scorso weekend, il monitoraggio di tutto il litorale sud.

A Formia sono stati individuati tre diportisti che navigavano all’interno della fascia riservata alla balneazione lungo il litorale di Gianola. “L’aver messo in pericolo la sicurezza dei numerosi bagnanti presenti in zona – spiega la Capitaneria in una nota – è costato ai tre diportisti, nel complesso, circa mille euro di sanzioni”. Sanzionato per 300 euro anche un altro diportista che, nella zona di Vindicio, era a bordo di un acquascooter senza casco protettivo.

A Gaeta, invece, falso allarme per un presunto caso di inquinamento, rivelatosi invece una abbondante fioritura algale.