Formia, controlli speciali alla movida: pioggia di ammende

Durante lo scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Formia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la criminalità e ad intensificare la vigilanza nei luoghi della movida che, soprattutto nel fine settimana diventano punto di ritrovo soprattutto per i più giovani.

Oltre al controllo delle autorizzazioni di polizia degli esercizi commerciali, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale al fine di garantire il rispetto delle normative di settore, soprattutto in tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope o dopo aver assunto bevande alcoliche.

È stato sanzionato amministrativamente il gestore di un’attività commerciale per la diffusione di musica sia all’interno che all’esterno del locale, senza autorizzazione.

Nello specifico, i controlli capillari sono stati effettuati nell’ambito dei territori dei comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano, dove sono stati predisposti servizi di pattuglia volti a prevenire il fenomeno dei furti in abitazione.

Numerosi sono stati, infatti, i controlli di veicoli e soggetti gravitanti nella zona. In totale sono stati controllati 109 autoveicoli e identificate 162 persone.

Durante l’intero servizio, sono state elevate 10 sanzioni amministrative per condotte irregolari da parte degli utenti della strada, molti dei quali sottoposti all’esame dell’alcoltest, attraverso l’etilometro in dotazione all’Arma dei Carabinieri. Tra essi, 3 conducenti sono stati sorpresi alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica.

Per questi è così scattata la denuncia, in stato di libertà, alla competente, e il ritiro della patente per la successiva, eventuale sospensione.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Latina, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3 soggetti trovati in possesso di modica quantità, tra hashish e cocaina.