Formia, controlli speciali nel corso del ponte del 25 aprile

Durante il ponte del 25 aprile, i controlli del territorio nella zona di Formia sono stati intensificati dalla Compagnia locale dei Carabinieri. Il numero di militari impiegati è stato aumentato per contrastare i reati, soprattutto quelli legati al patrimonio. Inoltre, sono stati attenti al traffico stradale, con particolare riguardo per i turisti, multando coloro che violavano il codice della strada. L’incremento dei controlli ha contribuito a migliorare la percezione della sicurezza sul territorio. Le varie unità dei Carabinieri, tra cui la Sezione Radiomobile di Formia, la Tenenza di Gaeta e le Stazioni di Itri, Minturno e Scauri di Minturno, hanno raddoppiato gli sforzi, portando alla denuncia di diverse persone per vari reati. Tra i casi segnalati, c’è stato l’arresto di un uomo già agli arresti domiciliari, trovato fuori casa, e di un altro che ha tentato la fuga durante un controllo, risultando anche in possesso di un coltello. Altri sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza o per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli hanno coinvolto numerosi veicoli e persone, con diverse contravvenzioni elevate e patenti ritirate. Parallelamente ai controlli, è stata data attenzione alla repressione del consumo e dello spaccio di droga tra i giovani, con diverse segnalazioni alle autorità competenti. In totale, sono stati identificati numerosi individui e veicoli, con controlli approfonditi su persone sottoposte a misure cautelari.