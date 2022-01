Formia, controlli straordinari anti-Covid da parte dei Carabinieri

Su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Servizi ulteriormente intensificati anche in considerazione delle disposizioni in materia di Covid-19, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, conseguendo diversi risultati, tra cui l’aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 40 persone, controllati 25 autoveicoli, eseguite 3 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari con l’impiego di unità cinofile, controllati 4 esercizi pubblici. Nel complesso, sono state contestate 7 violazioni di norme al Codice della Strada e denunciate 4 persone per guida con patente revocata, truffa, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti all’uso di sostanze stupefacenti e segnalate alla competente autorità amministrativa quattro persone per uso di sostanze stupefacenti.