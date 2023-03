Formia, convegno sulla Riforma Cartabia

Si è tenuto a Formia, presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale, un convegno incentrato sulla Riforma Cartabia, a cura dell’Ordine degli avvocati di Cassino, con il patrocinio del Comune di Formia e dell’A.M.I.

All’evento hanno presenziato il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino, l’Avvocato Giuseppe Di Mascio, che ha ribadito l’attenzione del Consiglio dell’Ordine verso tutti i territori della circoscrizione, da Campoli Appennino a Ventotene. Il Vice Sindaco del Comune di Formia, l’avvocato Giovanni Valerio, che ha rivolto ai professionisti presenti il saluto del Sindaco Gianluca Taddeo e dell’Amministrazione comunale, ha evidenziato la necessità di strutturare una formazione continua su tutto il territorio della circoscrizione giudiziaria di Cassino.

Il congresso ha visto quali relatori vere eccellenze, tra cui la dr.ssa Alessandra Piscitiello, Consigliere della Corte d’Appello di Napoli e l’Avv. Andrea Melucco, Professore a contratto della cattedra di Diritto Processuale Civile dell’Università di Cassino.

Il congresso, valido anche ai fini formativi – assolutamente gratuito – per l’Ordine degli Avvocati di Cassino, si è articolato in un’unica sessione che ha analizzato la fase introduttiva del nuovo processo civile. Grande soddisfazione, infine, da parte del moderatore, l’Avv. Clino Pompei, responsabile territoriale del Tribunale di Cassino dell’A.M.I. (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia) che ha sottolineato la valenza e l’ottima riuscita dell’evento.