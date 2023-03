Formia, da tutta Italia per “Il mare di Lucio”

Sono stati due giorni ricchi di fortissime emozioni quelli della seconda edizione de “Il Mare di Lucio”, l’iniziativa promossa dal Comune formiano che ha registrato una grande partecipazione.

Quasi 500 persone, provenienti anche da fuori regione, hanno visitato il suo ultimo yacht “Brilla&Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador) ormeggiato al Molo Azzurra del porto. In sottofondo, sin dal primo pomeriggio, le indimenticabili canzoni dell’artista bolognese si susseguivano nell’area antistante l’imbarcazione guidata dall’attuale proprietario Gianni Gargano. Un via vai continuo di persone che non hanno voluto mancare all’appuntamento tradizionale per ammirare lo scafo di 23 metri (ribattezzato “la casa del mare”) che ha sempre battuto queste rotte: nei suoi giri abituali il Golfo era la sua meta preferita.

A bordo presenti il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, il maestro Ambrogio Sparagna, “La Voce di Sorrento” Francesca Maresca e Dante Mariti, organizzatore di prestigiosi premi culturali tra i quali “Dalla-Caruso”, che da due anni è dedicato ai due grandi artisti. La presenza della Maresca ha dato vita ad un originale gemellaggio artistico e di mare tra Formia, il Golfo di Gaeta e la penisola sorrentina. Al termine il tradizionale taglio della torta dedicata all’artista felsineo.

Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato lo stretto rapporto che legava Dalla al territorio, plaudendo alle tantissime persone che sono venute ieri a Formia per rendere omaggio alla memoria dell’artista.

“Un bel biglietto da visita e un alto momento di promozione della nostra città che lo ha ricordato degnamente nel giorno in cui avrebbe festeggiato l’80esimo compleanno. Lo yacht era la sua casa estiva, in cui il cantautore amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante, con lo sguardo sempre rivolto al suo mare, dove sono nate alcune delle sue indimenticabili canzoni. Ascoltare la sua musica in sottofondo nel suo yacht è stato veramente un qualcosa di unico. Un personaggio originale, istrionico, che ci ha accompagnato nel corso della nostra vita. Non potevamo che onorarlo nel migliore dei modi”.

Il maestro Ambrogio Sparagna, etnomusicologo di fama internazionale – venerdì mattina insieme al vicesindaco e assessore al Turismo Giovanni Valerio aveva aperto la due giorni di eventi all’istituto IIS “Fermi-Filangieri” della dirigente scolastica Rossella Monti deliziando con il suo organetto studenti e docenti – ha raccontato diverse curiosità che lo legavano a Lucio. “Ho lavorato con lui tantissimi anni – ha spiegato – Proprio su questa barca abbiamo dato vita a quella che era la ‘Notte della Taranta’ nel 2006, di Melpignano, nel Salentino. Una lunga collaborazione artistica, con tutti brani che ha elaborato per quella edizione che sono nati qui. Lui ha mantenuto sempre uno stile semplice”.

“La Voce di Sorrento” Francesca Maresca ha commentato che “il cantautore bolognese (cittadino onorario del Comune campano) suonava a Formia negli anni ’60 con il gruppo musicale ‘The Flippers’, ribadendo che in questa bellissima città ha sentito forte la sua presenza”. La stessa ambasciatrice della canzone italiana nel mondo si è rivelata l’autentica protagonista dell’incontro che si è tenuto in serata nella gremita sala “Falcone e Borsellino”, in piazzetta Municipio, nell’ambito dell’istituzione comune della “Giornata del 4 marzo dedicata a Lucio Dalla”, curata da Max Guadalaxara. Racconti, video, foto e momenti musicali di spessore guidati dal maestro Ambrogio Sparagna che ha deliziato il numeroso pubblico presente con la sua orchestra di organetti e condividendo con la Maresca (premiata con una targa dal presidente della Pro Loco Città di Formia, Pasquale Ottobre), il pezzo “Piazza Grande”.

“La Voce di Sorrento” si è esibita in alcuni brani (“Se io fossi un angelo”, “Vita”, “Caruso”) tra gli applausi scroscianti. Tra gli intervenuti all’evento il vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Formia Giovanni Valerio, il commissario della Comunità dell’Arcipelago Isole Ponziane Gennaro Di Fazio e il vice presidente nazionale di Assonautica Latina Gianni Gargano, che hanno ancora una volta di più confermato il legame viscerale che univa Lucio a questo territorio.