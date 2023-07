Formia, da tutto il mondo per il concorso pianistico

Si svolgerà domani e dopodomani il “Formia International Piano Competition”. Le selezioni del concorso pianistico si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto “Dante Alighieri” di Formia. I concorrenti arriveranno da tutta Italia e da Austria, Svizzera e Cina, saranno giudicati da una commissione prestigiosa di pianisti e docenti dei Conservatori di Avellino, Napoli, Padova e Perugia.

Per finire ci sarà “Il Concerto dei Vincitori” alle ore 20.00, presso l’Area Archeologica di Caposele, per assegnare anche il “Premio Anna Maria Pennella” alla miglior pianista donna in ricordo della grande artista e didatta napoletana che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita proprio a Formia.