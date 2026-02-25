Formia, dalla carta al digitale: sportelli pomeridiani per la nuova CIE

Il Ministero dell’Interno fissa la scadenza definitiva al 3 agosto 2026. Per agevolare il passaggio alla CIE, il Comune di Formia attiva sportelli pomeridiani dedicati dal 25 febbraio al 27 marzo.

Importanti novità per i cittadini in possesso della vecchia carta d’identità cartacea. In ottemperanza al Regolamento (UE) n. 2025/1208 e a seguito della nota della prefettura di Latina, il ministero dell’interno ha stabilito che i documenti cartacei non saranno più validi a partire dal 3 agosto 2026.

Per evitare code e disagi dell’ultimo minuto, l’amministrazione comunale di Formia ha predisposto un piano di aperture straordinarie pomeridiane del servizio anagrafe, finalizzato esclusivamente alla sostituzione del vecchio documento con la nuova carta d’identità elettronica (CIE).

A partire da oggi, 25 febbraio 2026, e fino al 27 marzo 2026, gli uffici di via Vitruvio osserveranno il seguente orario pomeridiano: lunedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30, mercoledì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30, venerdì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Per ottenere il rilascio della CIE, i cittadini dovranno presentarsi muniti di: carta d’identità cartacea in originale, tessera Sanitaria (Codice Fiscale); Una fototessera recente in formato cartaceo.

Il versamento del costo di emissione e dei diritti comunali dovrà essere effettuato direttamente allo sportello tramite carta di credito o bancomat.

Il comune tiene a precisare che questa iniziativa è dedicata esclusivamente ai possessori di documenti cartacei che devono effettuare la sostituzione. Per tutte le altre pratiche anagrafiche restano validi i consueti orari di apertura ordinaria.

Come riportato nella nota ufficiale: “Si informa la cittadinanza che con nota protocollo 8751 del 10.02.2026 la Prefettura di Latina inoltrava nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2025/1208 in cui si dispone che le carte d’identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.”