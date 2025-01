Formia, dalla Regione 60mila euro per le colonnine di ricarica elettrica

Il Comune di Formia ha ottenuto un contributo regionale di 60.000 euro per installare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’aria.

L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo punta a rendere la città più sostenibile e attrattiva, installando punti di ricarica moderni e facilmente accessibili. Questo intervento supporta la mobilità elettrica e contribuisce al benessere dei cittadini.

“Il finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale, favorirà un maggiore uso delle colonnine, aumentando l’attrattiva della nostra città per turisti e visitatori con veicoli elettrici. Un comune con una rete di ricarica ben distribuita diventa un punto di riferimento per chi viaggia in modo sostenibile, con un ritorno economico. Un risultato positivo che sottolinea l’impegno di rendere il nostro territorio sempre più ‘green’, migliorando la qualità dell’ambiente e il benessere dei cittadini, in centro come nei borghi e nelle periferie” , ha dichiarato il sindaco Taddeo.

Con questo progetto, Formia punta a diventare un esempio di mobilità sostenibile, con vantaggi per l’ambiente e per la comunità.