Formia, Dariya Derkach premiata dal Sindaco Taddeo

La triplista Dariya Derkach, pluricampionessa italiana di salto triplo e finalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta originaria dell’Ucraina e naturalizzata italiana, ha ricevuto dal Sindaco Taddeo una pergamena speciale per il suo straordinario impegno e per aver scelto Formia come suo luogo del cuore.

Con 14 titoli tricolori e un allenamento al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”. “La Derkach, ha raggiunto traguardi significativi. La sua carriera è stata caratterizzata da grande determinazione e forza di volontà, qualità che le hanno permesso di ottenere diversi titoli e stabilire record. Il riconoscimento da parte dell’amministrazione è un gesto di apprezzamento non solo per i suoi successi, ma anche per il suo esempio di dedizione e perseveranza, fonte di ispirazione per i giovani atleti e che ha portato prestigio all’atletica leggera. Un tributo sincero e doveroso al suo impegno, che l’hanno resa una figura di spicco in Italia e nel mondo. Un esempio da trasmettere e da inculcare alle giovani generazioni che vogliono inseguire i propri sogni”. Ha dichiarato Taddeo, che ha anche donato un quadro raffigurante la Torre di Mola.

Questo riconoscimento celebra non solo i successi sportivi, ma anche l’importanza di valori positivi da trasmettere alle nuove generazioni.