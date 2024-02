Formia, dieci giorni dalla scomparsa di Gianni Filosa: di lui nessuna traccia

Sono passati dieci giorni dalla scomparsa di Gianni Filosa, il 54enne di Trivio, frazione di Formia che, lo scorso 15 febbraio, si è allontanato dalla sua abitazione di via Rapellucci, dove vive insieme alla madre e al fratello. Dieci giorni di ricerche che non hanno dato alcun esito con vigili del fuoco, cani molecolari e tanti volontari che lavorano senza sosta per ritrovare il 54enne.

Mentre la madre Eva continua a mandare disperati appelli, il fratello Daniele, titolare di un bar in piazza Sant’Andrea, è intervenuto nei giorni scorsi nella trasmissione ‘Chi l’ha visto’ su Rai3, ricordando alcuni dei momenti che hanno preceduto la scomparsa di Gianni e non escludendo che possa essersi allontanato a bordo di un autobus.

Un appello è arrivato anche dalla presidente dell’Associazione Penelope Lazio, Emanuela Di Marco, che ha scritto al prefetto di Latina affinché venga istituito un tavolo guida provinciale per cercare di rintracciare il 54enne, una persona con fragilità e poco autosufficiente, bisognosa di beni primari, ma sopratutto medicinali.