Formia, dipendente positivo: chiusi gli uffici comunali di via Lavanga

Un dipendente comunale di Formia, in servizio presso l’ufficio anagrafe, è risultato positivo al coronavirus. Era a casa già da svariati giorni, in quanto link diretto di soggetto positivo.

Per rispettare tutti i protocolli e garantire comunque la massima sicurezza sia ai dipendenti che agli utenti dei servizi, tutti gli uffici siti in via Lavanga presso l’ex-caserma nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, e domani, domenica 15, verranno sanificati.

Lunedì 16 novembre tutti i colleghi del dipendente verranno sottoposti a test rapidi. Gli uffici di via Lavanga resteranno chiusi lunedì 16 novembre e riapriranno regolarmente martedì 17.