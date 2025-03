Formia, divampa un incendio all’enoteca Vinum: danni ingenti alla struttura

Paura questa mattina in provincia, dove un incendio è divampato all’interno dell’enoteca Vinum, in via Vitruvio a Formia, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e di una pattuglia della Polizia Locale.

Le fiamme, probabilmente scaturite da un corto circuito, hanno interessato il locale, causando danni ingenti. Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a interdire la strada al traffico, mentre i pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Per i titolari dell’attività si prospetta ora una corsa contro il tempo, dopo lo sfortunato avvenimento, per ripristinare il locale nel più breve tempo possibile.