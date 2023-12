Formia, domani le visite archeologiche nei borghi medievali

Appuntamento a domani con Archeonight Noel, un evento importante per turisti e visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo di Formia ma anche una buona opportunità per i cittadini per approfondire la conoscenza con una piacevole passeggiata nei nostri Borghi di origine.

Archeonight Noel è una passeggiata nei Borghi medievali di Castellone e Mola alla continua scoperta dei siti e monumenti storici. In ogni sito sono previste visite guidate e prestazioni artistiche e musicali a tema. Nella chiesa di Sant’Erasmo si potranno, inoltre, visitare gli scavi sottostanti la Cripta e subito dopo imbattersi con i centurioni della Formiana Saxa in una passeggiata romana dove, durante il percorso, si potranno ascoltare giovani attori che allieteranno il tragitto con le letture dei grandi classici.

A Mola, l’archeologo Gianmatteo Matullo coinvolgerà il visitatore con le ricostruzioni storiche di personaggi e ville romane al ritmo di musica di un pianoforte del duo Marianna Rossi-Paola Pagano. Infine, nel Museo Archeologico Nazionale le melodie dell’arpa cromatica allieteranno la visita al museo.