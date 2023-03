Formia, donato un divaricatore per il reparto di Chirurgia

A consegnare ufficialmente lo strumento nelle mani della dirigente della Asl e dello stesso dottor Viola, è stata la event manager Elsa Qoska. E’ lei infatti la promotrice e organizzatrice dell’annuale evento di solidarietà che si tiene ogni estate in provincia di Latina e che lo scorso 26 luglio è andato in scena nella splendida location “La Librata” di Terracina.

La dottoressa Silvia Cavalli ha ricevuto con molto piacere la donazione, ringraziando Elsa Qoska per l’impegno profuso in questa iniziativa che consentirà di mettere a disposizione uno strumento a supporto degli interventi di alta chirurgia per l’equipe del dott. Viola di Formia ma anche in altre strutture chirurgiche.