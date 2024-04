Formia, donna trovata senza vita nella sua stanza d’albergo

Misteriose le circostanze della morte di una giovane donna di 25 anni, trovata senza vita in un albergo di Formia.

Segni di ferite da arma da taglio alla gola hanno contribuito a creare un clima di incertezza. Le autorità sono sul posto per indagare sul caso, ma al momento si ipotizza il suicidio. Ulteriori accertamenti sono in corso per comprendere meglio quanto accaduto. Secondo quanto emerso fino ad ora, la donna era giunta a Formia la sera precedente e aveva trascorso la notte nell’albergo, dove avrebbe dovuto lasciare la stanza al mattino seguente.