Formia, Dono Svizzero: i lavori al pronto soccorso DEA I

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso DEA I – Dono Svizzero di Formia. Un intervento con lo scopo di efficientare e ammodernare gli attuali locali, che temporaneamente saranno in parte indisponibili.

Tutte le attività di Pronto Soccorso, durante tale periodo, verranno comunque

garantite grazie alla realizzazione di strutture tecniche provvisorie dotate di tutto

quanto necessario alla presa in carico dei pazienti: zona triage, postazioni visita

e trattamento completamente attrezzate e monitorizzate, zona separata per i

“codici rossi”, postazioni mediche ed infermieristiche; inoltre, è stata realizzata

una ulteriore struttura di attesa, dotata di ogni servizio e climatizzazione, e sono

presenti altri locali di servizio e supporto indispensabili per i pazienti, per il

personale, e per le attrezzature; l’area si trova adiacente agli attuali locali ed è

collegata ai percorsi Ospedalieri. Il reparto di medicina d’urgenza rimarrà attivo

negli attuali locali, ridotti soltanto di alcune postazioni.

Sono assicurati inoltre i percorsi assistenziali per i pazienti pediatrici e

psichiatrici, e di ricovero presso i rispettivi reparti di degenza.