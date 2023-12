Formia, droga con ricette false per 100mila euro

Una coppia di Formia è stata scoperta dal NAS dopo aver preso farmaci stupefacenti da ignare farmacie delle province di Latina e Frosinone. Debbono rispondere di ricettazione, falsificazione di ricette mediche e truffa ai danni del SSN per 100mila euro. Attraverso le indagini svolte in collaborazione con i carabinieri della Stazione dei carabinieri di Formia, il Nucleo Antisofisticazione ha accertato un eccessivo e non giusitificato quantitativo di prescrizioni di farmaci ad azione stupefacente, gli oppioidi semisintetici. Il principio attivo è l’ossicodone, caratterizzato da una molecola strutturalmente simile alla morfina e codeina. L’attività investigativa denominata ”Love for drug”, coordinata dalla Procura di Cassino ha scoperto che i due si recavano nelle farmacie di Latina e Frosinone con le false ricette mediche, firmate e timbrate dai due, risultate tra l’altro, rubate insieme ai timbri, da ospedali e studi medici. Gli indagati hanno inoltre indotto in errore l’ASL di Latina, che di conseguenza ha corrisposto alla farmacie 100,000 euro, il corrispettivo per il rimborso delle ricette.

Per i due sono scattate le misure cautelari di obbligo di dimora e di firma alla Polizia Giudiziaria.