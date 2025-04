Formia e Gaeta, al via la messa in sicurezza della Via Flacca

È stato presentato oggi, nella sala Sicurezza del Comune di Formia, l’accordo per la messa in sicurezza della Via Flacca, firmato da Regione Lazio, Astral e i Comuni di Formia e Gaeta. Il progetto, finanziato con oltre 16 milioni di euro attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e cavalcavia strategici della SR 213, migliorando così la viabilità di un tratto fondamentale del litorale meridionale del Lazio.

Gli interventi interesseranno il Cavalcavia via Olivella, via Tonetti, via Tommaso Costa, il Muro di Nerva, il Ponte Darsena Quercia e il Cavalcavia Tallini a Formia, oltre al Ponte Conca, il Cavalcavia via Calegna, il Sovrappasso via Cuostile e il Cavalcavia via Garibaldi a Gaeta.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, l’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, il presidente della VI Commissione Cosmo Mitrano e i sindaci Gianluca Taddeo (Formia) e Cristian Leccese (Gaeta), che hanno evidenziato l’importanza strategica dell’intervento sia per la sicurezza stradale sia per lo sviluppo economico e turistico del comprensorio del Golfo di Gaeta.

“Investire nelle infrastrutture – ha detto Righini – significa rendere più sicura e competitiva un’area a forte vocazione turistica e produttiva”. Gli ha fatto eco Rinaldi: “Restituiamo infrastrutture sicure e moderne ai cittadini”. Mitrano ha sottolineato come questo investimento rappresenti “un segnale concreto di attenzione per il sud pontino”, mentre i sindaci hanno rimarcato il valore dell’opera per migliorare la mobilità e il collegamento dei territori.