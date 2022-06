Formia, ecco la prima edizione del Memorial Daniele Viola

Appuntamento alla mattinata di domani 19 giugno, dove a Formia presso lo stadio Washington Parisio di Formia si svolgerà la prima edizione del Memorial Daniele Viola.

Una mattinata all’insegna dello sport e del fair-play che l’Associazione Italiana Arbitri assieme alla Sezione di Formia ha voluto fortemente organizzare per ricordare Daniele, associato della Sezione scomparso prematuramente a soli 24 anni a causa di un tragico incidente che l’ha portato via dall’affetto dei suoi cari e di quanti gli volevano bene.

Oltre agli associati formiani prenderanno parte alla manifestazione anche i colleghi delle sezioni AIA di Aprilia, Cassino e Latina che daranno vita ad un quadrangolare di calcio a 11. L’inizio del primo match è previsto per le ore 09.30 e solo nella tarda mattinata si saprà quale Sezione sarà riuscita a vincere questa prima edizione.

Il Presidente della Sezione di Formia Vincenzo Marino, felice dell’iniziativa, è intervenuto rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Sono mesi che la Sezione prova a realizzare questo memorial ma la pandemia ha impedito di portare avanti questo progetto con la serenità necessaria per il corretto svolgimento. Ora però che la situazione sembra tornare alla normalità non vediamo l’ora di poter ricordare Daniele con quanti vorranno partecipare. Marino vuole infine ringraziare i genitori e i familiari di Daniele, le Sezioni che parteciperanno e tutti gli associati formiani che in questi mesi si sono prodigati per realizzare quest’importante evento”.