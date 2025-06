Formia esulta, ritorno in Eccellenza

Un eloquente 4-2 al Ceccano proietta il Città di Formia in Eccellenza. Nella semifinale playoff al Caslini di Colleferro i tirrenici hanno ipotecato la gara chiudendo il primo tempo sul 3-0. Gol di Mallozzi, Marciano e Parisella.

Nella ripresa molto più equilibrio, con il Ceccano che si è rifatto sotto con le reti di Compagnone (rigore) e Pennacchia. Lubano però ha subito ristabilito le distanze di sicurezza. Per il Città di Formia la finale contro l’Atletico Vescovio sarà solo una formalità, essendo entrambe già sicure del ripescaggio. Come? Sono stati predisposti quattro ripescaggi e, le due finaliste dei play off di Promozione, sono già sicure di due di quei posti in graduatoria.

Per il tecnico Mauro Pernarella è la seconda promozione di fila dopo quella ottenuta lo scorso anno sulla panchina del Terracina, dall’Eccellenza alla Serie D.

Il tabellino

Ceccano-C. di Formia 2-4

Ceccano: Micheli, Bucciarelli (1’ st Pennacchia), Gori, Vanni (1’ st Pompili), Nije, Baldassarre, Franzellitti (12’ st Mariani), Piscopo (34’ pt Liburdi), Compagnone, Adamo, Movila. A disp.: Carlini, Centra, Bignani, Pizzuti, Rocca Galli. All. Fumagalli.

C. di Formia: Viscusi, Azoitei, Parisella, Sigillo, Mastroianni, D’Agnese, Camara, Lubrano, Regis (12’ st Ranieri), Mallozzi (20’ st Scalzone), Marciano (35’ st De Carlo). A disp: Campagna A., Gentile, Marino, Campagna F., Costa, Marotta. All. Pernarella

Arbitro: Delfino di Roma 1 (Iaia-Mantuano)

Reti : 5’ pt Mallozzi (F), 32’ pt Marciano (F), 39’ pt Parisella (F), 6’ st Compagnone (C, rig.), 15’ st Pennacchia (C), 26’ st Lubrano (C)