Formia, ex finanziere dal medico per evadere dagli arresti domiciliari

Un ex finanziere sfruttava permessi per cure mediche per intrattenersi fuori l’abitazione dove era agli arresti domiciliari. Il Commissariato di polizia di Formia ha denunciato l’uomo per evasione, dopo che lo ha pedinato e colto in flagrante.

Il 52enne era stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia, denominata “White Fruit”, di contrasto al traffico di droga, svolta insieme dal Commissariato e dalla Guardia di Finanza di Formia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

In un primo momento l’indagato fini successivamente la misura venne commutata negli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L’ attività investigativa è scaturita su imput della stessa autorità giudiziaria a seguito della presentazione da parte dell’uomo di alcune istanze di permessi ad allontanarsi dall’abitazione, dove scontava la misura, per sottoporsi a delle cure mediche.

Il Commissariato di Formia ha così predisposto un pedinamento che dopo tre ore ha accertato che l’uomo anticipava l’orario di visita dal dottore e terminata la visita in pochi minuti, invece di fare immediatamente ritorno a casa, rimaneva nei vari bar di zona, incontrando, fra gli altri, anche soggetti pregiudicati.