Formia, fermato con pezzi d’auto rubati: denunciato 46enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Scauri di Minturno hanno denunciato un uomo di 46 anni, residente in Campania e già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione.

L’uomo è stato sorpreso in piena notte dai militari della Compagnia di Formia, mentre si aggirava per le vie del centro con un atteggiamento ritenuto sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di pezzi di carrozzeria di dubbia provenienza: 11 batterie per ciclomotori, diverse borchie per ruote e fendinebbia, oltre a anelli battenti per porte in ottone, tutti riconducibili a veicoli di alcuni residenti della zona.

La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari. Per il 46enne, oltre alla denuncia, è stato richiesto il foglio di via obbligatorio per tre anni dalla città di Formia.