Formia, fermato egiziano destinatario di un provvedimento di espulsione

Un cittadino egiziano di 23 anni è stato accompagnato nella giornata di ieri, 11 novembre, al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, in esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva a suo carico una condanna a un anno di reclusione (con pena sospesa) per minaccia, lesioni, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre a un divieto di avvicinamento per atti persecutori. Risultano inoltre diversi precedenti per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Formia nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare coordinate dalla Questura di Latina.