Formia, feste natalizie: il bilancio del sindaco Taddeo

Musica, animazione, spettacoli inediti, giochi, tradizioni consolidate, luminarie, giochi di luce e di suoni e tante emozioni.

Questa è stata la ricetta delle feste natalizie nel territorio di Formia, che hanno saputo regalare momenti di gioia e spensieratezza alla cittadinanza, ma anche ai tanti visitatori e turisti venuti da fuori.

“Il nostro lavoro di programmazione – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – è stato premiato dal successo di pubblico e dai numeri che gli eventi hanno saputo riscuotere, segno che la nostra idea di mettere in piedi un calendario ricco e variegato, con iniziative e proposte completamente gratuite e dalle diverse finalità, capaci di coinvolgere persone di ogni età e generazione, si è rivelata vincente: tutto ha contribuito a rendere questo periodo dell’anno, già di per sé così affascinante, ancor più bello. È giusto, a tal proposito, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle manifestazioni. In particolare i miei concittadini e i molti ospiti venuti a Formia che hanno partecipato numerosissimi: la vostra presenza, accompagnata da senso civico e da tanta allegria, è stata importante per creare la tipica atmosfera natalizia di familiarità e di calore umano. Poi dipendenti comunali, Polizia locale, volontari di Croce Rossa e Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Associazioni, Parrocchie, Pro Loco e Consorzio Turistico. E’ anche grazie al loro supporto attivo e contributo sinergico che ‘Natale a Formia’ ha riscosso grande soddisfazione. La cooperazione di tutti sta facendo crescere la nostra bella Città. Ancora una volta Grazie Formia!”.

Un mese intenso e coinvolgente che ha consentito di promuovere iniziative di valore offrendo occasioni di svago e socialità all’intera comunità.

Il sindaco Gianluca Taddeo pone il giusto accento sul percorso che la sua amministrazione sta portando avanti, sin dall’inizio del suo mandato: far ritornare a splendere la città e ad avere un ruolo centrale, nevralgico.

“E’ un percorso che stiamo portando avanti con dedizione e spirito di sacrificio tra il centro, le periferie e le frazioni, e anche grazie alla diffusione e allo spessore mediatico degli eventi, che hanno saputo coniugare arte, cultura, musica, spettacolo e hanno avuto un fine prioritario: lavorare per far crescere e migliorare l’immagine di Formia che vanta ricchezze e patrimoni storici, archeologici e naturalistici invidiabili. L’impegno concreto è di realizzare e portare a termine gli impegni presi”.

Il primo cittadino, durante il periodo delle festività natalizie, arricchite da suggestive e apprezzate luminarie, ha riservato uno sguardo anche ai lavori in cantiere.

“Ci sono dei naturali rallentamenti di natura burocratica che richiedono tempi lunghi, ma sono previste tante belle novità: abbiamo portato a termine la procedura per la ristrutturazione dell’istituto comprensivo ‘Vitruvio Pollione’, un finanziamento che è stato perso in passato e che siamo riusciti a recuperare; la prossima riapertura del ponte Tallini, una infrastruttura indispensabile e strategica per la viabilità che andrà a snellire ulteriormente la circolazione stradale; c’è poi la grande scommessa della ‘Passeggiata di Cicerone’ che in questi giorni vedrà concludere la gara d’appalto, senza dimenticare il restyling della Villa Comunale ‘Umberto I’ con un nuovo e moderno look e un’attrezzata area giochi, e infine la pedonalizzazione in via Rubino, che riprende la valorizzazione del progetto della ‘Via Appia. Regina Viarum’ e per la quale, devo sottolineare, quasi tutti i commercianti hanno sottoscritto una raccolta di firme per renderla permanente dopo il periodo sperimentale. Dovrà essere un’area da abbellire, confortevole, moderna, attraverso i cambiamenti che stiamo perseguendo con coraggio, decisione. Bisogna creare delle opportunità che rappresentino occasioni e questo credo sia un passo chiave per la svolta futura della nostra città, tra le autentiche protagoniste dell’ultimo Natale”.