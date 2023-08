Non c’è stato nulla da fare questa mattina all’alba per un anziano di 90 anni di Formia, ucciso nel sonno dalle fiamme divampate all’interno della sua abitazione di via Canzatora. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco di Gaeta, allertati dalla cittadinanza, che però non hanno potuto far altro che constatare il drammatico epilogo del rogo scaturito per cause in fase di accertamento. Sul posto il personale del 118 e le forze dell’ordine.