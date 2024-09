Una tragedia si è consumata questa mattina al porto di Formia. A perdere la vita un anziano, a quanto pare un uomo sulla settantina in pensione, che dopo aver perso il controllo della propria automobile è finito in mare proprio nelle acque del porto della città tirrenica. Sul posto i vigili del fuoco ed i soccorsi, compresa un’eliambulanza. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A quanto pare alla base del tragico incidente ci sarebbe un malore che ha colto l’anziano mentre guidava.