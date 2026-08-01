Formia, finto parente truffa un’anziana: incastrato e arrestato

Un’altra truffa ai danni degli anziani sventata grazie al senso civico dei cittadini e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di polizia di stato di Formia hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di truffa aggravata.

La dinamica risponde al classico, purtroppo ancora diffuso, copione della disonestà. La vittima, un’anziana residente in città, è stata contattata telefonicamente da un malintenzionato che si è spacciato per un suo familiare. Con tono allarmato, l’uomo la convinceva di un imminente pericolo legale: servivano subito soldi e oggetti di valore per coprire i danni di una presunta rapina in gioielleria, avvenuta a suo dire con l’auto dell’anziana.

Pochi minuti dopo la chiamata, l’emissario si è presentato alla porta della donna, facendosi consegnare un sacchetto ricolmo di contanti e monili d’oro per poi tentare una rapida fuga.

A rovinare i piani del truffatore è stato il fiuto di una cittadina. Notando un’attitudine sospetta nei pressi dell’abitazione della vittima, la donna ha immediatamente dato l’allarme al 112.

Giunti subito sul posto, i poliziotti hanno raccolto le prime indicazioni dalla segnalante e dai familiari dell’anziana, riuscendo a intercettare e bloccare il sospettato a brevissima distanza.

Tutta la refurtiva, composta da denaro contante e diversi gioielli in oro, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.