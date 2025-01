Formia, fiori sull’auto dell’ex sindaco Villa. Tiero:”Attendiamo le indagini”

In molti hanno strumentalizzato la cosa, altri invece l’hanno sminuita. Fatto sta che vanno avanti senza sosta le indagini da parte dei carabinieri, dopo il presunto gesto intimidatorio del mazzo di fiori lasciato sopra il parabrezza dell’auto dell’ex sindaco di Formia Paola Villa. Sul caso è intervenuto Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, che ha voluto così commentare quanto accaduto:

“Ritengo necessario fare una riflessione su quanto sta avvenendo nella città di Formia da alcuni giorni a questa parte. Faccio riferimento all’ipotesi di un gesto intimidatorio a danno di una consigliera comunale. Io penso che soprattutto in questa fase sia opportuno lasciar lavorare le forze dell’ordine per far luce sull’evento ed attendere le valutazioni degli inquirenti sull’esistenza di eventuali responsabilità per l’accaduto. Una cosa è certa, non bisogna mai abbassare la guardia nella ricerca e nella tutela della legalità. Su questo punto mi batto costantemente e senza tregua. Detto ciò, ho letto interventi dai toni a dir poco allarmisti, che hanno avuto eco in tutta la regione Lazio e senza che sia stata fatta un minimo di chiarezza sull’episodio. Alle originarie ‘certezze’ su un gesto intimidatorio da parte di ignoti nei confronti di una consigliera comunale si aggiungerebbero anche altre ipotesi che sono al vaglio degli investigatori. I Carabinieri di Formia sono quotidianamente impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto, portando avanti le indagini con grande serietà. A tal riguardo credo sia sacrosanto attenderne l’esito con grande senso di responsabilità e senza alzare i toni. A mio avviso il compito della politica è quello di stigmatizzare ogni forma di illegalità, come fatto sin dal primo momento dalla classe dirigente di FdI a Formia, ma anche di valorizzare e proteggere i territori da ogni tipo di possibile speculazione. Occorrerebbe evitare strumentalizzazioni sul piano politico e personale, rimanendo al fianco dei cittadini e dell’imprenditoria. La politica, del resto, non è un ‘Ring’, ma è confronto su idee e punti di vista diversi. Sicuramente il sindaco di Formia, che in questi anni si è dimostrato sempre sereno ed equilibrato, nelle prossime ore potrà fornire qualche chiarimento in più ai suoi concittadini. Nel frattempo, da consigliere regionale mi sento di dover invitare tutti ad abbassare i toni, facendo prevalere la moderazione e la prudenza nei giudizi. Occorre lasciar lavorare con serenità i Carabinieri nell’opera di accertamento dei fatti. Al tempo stesso bisogna tener presente che la comunità di Formia è formata nella sua stragrande maggioranza da cittadini onesti e laboriosi. E considero quanto mai indispensabile preservare lo sviluppo sociale ed economico di questo splendido territorio”.