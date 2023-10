Vittima del fatto, una giovane studentessa fuori sede di Formia.

Dopo una sessione di studi nel napoletano, precisamente ad Aversa (NA), la signorina non trovava più la propria autovettura parcheggiata regolarmente la mattina precedente.

Dopo averla cercata invano nelle immediate vicinanze, la ragazza ha proceduto a sporgere denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Aversa.

All’improvviso squilla il telefonino della giovane: “1.500 euro e avrai indietro la tua vettura, vediamoci qui”. È la voce del malfattore 44enne che ora si trova in manette presso il

penitenzario di Poggioreale (NA).

Sul luogo definitivo dell’appuntamento convenuto, l’amara sorpresa per il 44enne di Afragola perché a presentarsi sono stati i carabinieri dei Comandi Compagnia di Castello di Cisterna e Formia, appostati nelle immediate vicinanze del luogo convenuto fra lui e la giovane in una delle tante telefonate susseguitesi dopo il furto, traducendo il suo operato in un arresto.