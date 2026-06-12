Formia, giornata da record al Dono Svizzero: 7 bambini nati in dieci ore

Mercoledì 10 giugno è stata una giornata da record per l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, che ha fatto registrare ben sette nascite in dieci ore.

Un grande traguardo per l’equipe della UOC di ginecologia e ostetricia dell’ospedale, che ha contribuito a dare alla luce cinque maschi e due femmine. Tra le neo-mamme, come riporta Latina Oggi, anche una donna che ha sconfitto il tumore al seno.

Nella speciale classifica di più nascite in un giorno, Formia “spodesta” il Goretti di Latina che, ad Aprile, aveva fatto registrare ben sei nati in meno di 24 ore. Lontano, però, il record raggiunto dalla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, che aveva raggiunto le 29 nascite in 24 ore.