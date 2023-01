Formia, gli appuntamenti della Festa della Befana

Questi gli appuntamenti della Festa della Befana per concludere il ricco calendario di eventi natalizi inaugurati lo scorso 8 dicembre a Formia. L’ingresso è libero.

Il ricco programma dei festeggiamenti legati all’Epifania, avrà un ghiotto antipasto giovedì 5 gennaio (ore 19.30) quando in Piazza Sant’Anna, nel cuore di Castellone, si terrà l’intrattenimento musicale con la Swing Gang e l’apertura straordinaria, fino alle 21.30, del Cisternone Romano (uno dei simboli della storia archeologica di Formia) per ammirare l’incantevole Presepe sull’Acqua.

Venerdì 6 gennaio il borgo di Castellone sarà animato sin dal mattino con diverse iniziative: dalle ore 09.00 l’apertura della manifestazione con il giro per le vie del quartiere del complesso bandistico “Ritmo e Armonia” Città di Riardo (Caserta), diretto dal M° Nico Tartaglia. Dalle 09.30 alle 12.30 in Piazza Sant’Erasmo tante sorprese, musica e divertimento con animazione, giochi e gonfiabili, Minnie, Topolino e Frozen, Truccabimbi e Laboratori creativi, per arrivare verso l’ora di pranzo all’estrazione con la sottoscrizione a premi “Sciuscio Formiano 2022”, con dolci pensieri per tutti i bambini.

Più tardi, alle ore 16 in Villa Comunale “Umberto I”, nell’ambito del Formia Xmas Village, ci sarà “La Befana in Volo”: animazione per bambini, mascotte, street band, Brillo il funambolo, i giocolieri Lollo e Nicola, l’arrivo della Befana sui trampoli. All’interno del villaggio allestito tanta musica e divertimento anche con la Casa di Babbo Natale, l’Orso al Polo Nord, l’Albero Cantastorie.

Gran finale per la 15esima edizione del Festival Musicale “I Concerti di Natale” organizzato dall’Associazione Musicale e Culturale “Grande Orchestra di Fiati Giuseppe Pepenella” – Città di Formia che ha accompagnato tutte le festività natalizie. Dopo gli incontri di dicembre la rassegna troverà la sua conclusione il 6 gennaio con “Arriva la Befana”, un incontro che animerà le zone di Castellonorato e Penitro. A partire dalle 16.30 presso la Chiesa di Santa Caterina e poi a Penitro alle 18.45 presso la Chiesa del Buon Pastore animazione musicale a cura della Christmas Street Band e l’arrivo della Befana che porterà dolciumi ai bambini e leggerà favole al suo giovane pubblico.

Due ore dopo, alle ore 18.00, riflettori puntati sull’attesa premiazione del concorso di idee “Natale in Vetrina 2022”. Aperte le votazioni lo scorso mese di dicembre e terminate lunedì 2 gennaio, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessorato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico ha visto protagoniste dodici attività commerciali, che a suon di like sull’immagine prescelta sulla pagina Facebook del Comune di Formia si sono contese i primi tre premi per la vetrina più bella: 2.000 euro alla prima classificata; 1.750 alla seconda e 1.250 alla terza.

Gli allestimenti, che verranno esposti e visibili al pubblico sino a sabato 7 gennaio 2023, consistono in addobbi floreali, luci, decorazioni natalizie, presepi, simboli del Natale e della tradizione formiana o qualsiasi altra forma artistica. Il 50% sarà espresso attraverso i social e l’altra metà della votazione sarà decisa da un’apposita giuria tecnica composta da cinque membri: l’assessore allo Sviluppo Economico, il dirigente del Servizio Sviluppo Economico, il presidente della Confcommercio di Formia e due architetti iscritti all’Ordine della Provincia di Latina. La festa in Villa Comunale calerà il sipario con il concerto del Gospel Act Sisters (ore 18.30).

Il sindaco Gianluca Taddeo: “Il Natale a Formia ha regalato un mese intenso e variegato di appuntamenti che hanno riscosso una grande e partecipata adesione da parte della cittadinanza e non solo, con l’arrivo di turisti e visitatori. Un momento di festa e condivisione che conferma il valore e l’attrattività degli spettacoli e delle manifestazioni promosse nella nostra città a testimoniare che il lavoro collettivo compiuto finora da parte dei vari assessorati impegnati ha fornito riscontri positivi”.